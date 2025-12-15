Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Goldschmuck bei Einbruch gestohlen_ Täter hebeln Fenster auf
Herdecke (ots)
Goldschmuck wurde bei einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus im Westender Weg am 13.12.2025 in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 23:15 Uhr gestohlen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Wie hoch der Beuteschaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der Soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell