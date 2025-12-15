Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Goldschmuck bei Einbruch gestohlen_ Täter hebeln Fenster auf

Herdecke (ots)

Goldschmuck wurde bei einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus im Westender Weg am 13.12.2025 in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 23:15 Uhr gestohlen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Wie hoch der Beuteschaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der Soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell