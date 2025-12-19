Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Bombendrohung im WEZ - Anrufer ermittelt

Porta Westfalica (ots)

(TB) Eine Bombendrohung zum Nachteil eines WEZ-Marktes in Porta Westfalica führte Ende November zu einem mehrstündigen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Nun konnte der mutmaßliche Anrufer ermittelt werden.

Am Samstag (29.11.) ging damals kurz nach 10 Uhr in dem Supermarkt in der Straße "Unter der Schalksburg" eine Bombendrohung ein. Daraufhin ließ die Marktleitung den Gebäudekomplex räumen und die Polizei sperrte das Areal großräumig ab. Im Rahmen der Durchsuchung konnten keine gefährlichen Gegenstände festgestellt und der Einsatz gegen 14:30 Uhr beendet werden.

Im Zuge der Ermittlungen geriet ein Mann aus Porta Westfalica in den Fokus der Kriminalpolizei. Zwischenzeitlich haben sich die Verdachtsmomente gegen den 40-Jährigen erhärtet und ein Strafverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Damalige Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/6168818

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell