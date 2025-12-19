Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gezielte Schwerpunktkontrollen der Polizei

Minden, Porta Westfalica und Petershagen (ots)

(TB) Im Zuge der Kontrollwoche "ROADPOL" überprüften Beamte der Polizei des Mühlenkreises am Mittwoch zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Bei dem mehrstündigen direktionsübergreifenden Einsatz betrieben sie sechs Kontrollstellen. Insgesamt fertigen sie eine Strafanzeige, 87 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben 43 Verwarngelder.

Vier der insgesamt sechs Kontrollstellen befanden sich auf überregionalen Verkehrswegen wie den Bundesstraßen 61, 65 und 482 sowie der Landesstraße 770. Hier haben sich in den vergangenen Monaten viele folgenreiche Verkehrsunfälle ereignet, sodass die Polizeibehörde hierauf einen besonderen Fokus legt und vermehrt schwerpunktmäßige Kontrollen durchführt.

Auf der B61 (Graßhoffstraße) mit Fahrtrichtung Minden stellten die Beamten 38 Geschwindigkeitsverstöße fest. Hierbei waren 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie 18 Verwarngelder. Besonders unrühmlich fiel hier ein Mercedes-Fahrer auf. Bei erlaubten 70 Km/h fuhr er mit Tempo 116. Dies bedeutet für ihn 320 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigen die Polizisten in Porta Westfalica. In einem Abschnitt der B 65 fuhr hier ein Opel-Fahrer 104 Stundenkilometer in einem 50er-Bereich. In erwarten die gleichen Konsequenzen wie den genannten Mercedes-Fahrer.

Im Bereich Petershagen kontrollierte man den Verkehr auf der B 482 mit Fahrtrichtung Porta Westfalica. Ein VW-Fahrer fuhr hier 83 Km/h. Erlaubt sind 50. Ebenso wurde die Geschwindigkeit auf der L 770, Ilserheider Straße, gemessen. Hier notierten die Einsatzkräfte insgesamt 27 Verstöße, wovon 17 in Ordnungswidrigkeitenanzeigen mündeten. Auf ein Monat Fahrverbot darf sich ein Seat-Fahrer vorbereiten. Er fuhr in einem Tempo 50-Bereich mit einer Geschwindigkeit von 102. Neben zwei Punkten steht eine Geldbuße in Höhe von 480 Euro im Raum.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen ahndeten die Verkehrsspezialisten zudem eine Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie 23 Verstöße wegen Handy-Nutzung. Dreimal war eine mangelnde Ladungssicherung an Lastwagen sowie ein Rotlichtverstoß festgestellt worden.

Auch in den kommenden Wochen stehen im gesamten Mühlenkreis verstärkte Kontrollen auf den überörtlichen Fahrtstrecken an.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell