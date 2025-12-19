PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrssicherheitskampagne - "Heißer Punsch, kalter Motor" mit großem Zuspruch

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke waren am Donnerstagabend im Rahmen der Präventionskampagne "Heißer Punsch, kalter Motor" auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen präsent.

Das Team stand ab 17 Uhr für ein paar Stunden am Schweinebrunnen und suchte Gespräche rund um das Thema Verkehrssicherheit. Ziel der Aktion war es, die Besucherinnen und Besucher insbesondere in der Vorweihnachtszeit für die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr, Ablenkung und mangelnder Rücksichtnahme zu sensibilisieren. Neben Informationsmaterialien und Präventionstipps verteilten die Fachberaterinnen und -berater rund 160 Wunderkerzen und 100 Infoblätter mit Hinweisen zu einem sicheren Verhalten im Straßenverkehr.

Die Resonanz auf die Aktion fiel durchweg positiv aus. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen und äußerten großes Interesse an den Themen der Verkehrsunfallprävention.

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke wertet die Aktion als vollen Erfolg. Das große Interesse und die positive Rückmeldung zeigen, dass Präventionsarbeit im direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:52

    POL-MI: Familienstreit eskaliert

    Hüllhorst (ots) - (TB) In Hüllhorst entwickelte sich am Donnerstagmittag ein familiäres Streitgespräch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In der Folge verletzte ein 36-Jähriger seinen Vater mit einem Messer. Gegen 13:30 Uhr wurde die Polizeileitstelle über den Notruf 110 von einer mutmaßlichen Körperverletzung im Zuge eines Familienstreites in Kenntnis gesetzt. Die erste in der Buschstraße eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte den mutmaßlichen Täter ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:54

    POL-MI: Geklautes Auto, Drogen & Waffen - Fahrer nach Kontrolle festgenommen

    Minden, Rinteln (ots) - (FW) Eine Verkehrskontrolle am Donnerstag endete für einen Autofahrer in der Justizvollzugsanstalt. Nach diversen festgestellten Straftaten wurde der Mann in Minden festgenommen. Auf der Ringstraße in Minden nahmen Zivilkräfte der Polizei gegen 11:15 Uhr den in Richtung "Birne" fahrenden Mercedes-Benz wahr. Nach einer erfolgten Überprüfung ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:01

    POL-MI: Nach Bombendrohung im WEZ - Anrufer ermittelt

    Porta Westfalica (ots) - (TB) Eine Bombendrohung zum Nachteil eines WEZ-Marktes in Porta Westfalica führte Ende November zu einem mehrstündigen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Nun konnte der mutmaßliche Anrufer ermittelt werden. Am Samstag (29.11.) ging damals kurz nach 10 Uhr in dem Supermarkt in der Straße "Unter der Schalksburg" eine Bombendrohung ein. Daraufhin ließ die Marktleitung den Gebäudekomplex räumen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren