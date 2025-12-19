Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrssicherheitskampagne - "Heißer Punsch, kalter Motor" mit großem Zuspruch

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke waren am Donnerstagabend im Rahmen der Präventionskampagne "Heißer Punsch, kalter Motor" auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen präsent.

Das Team stand ab 17 Uhr für ein paar Stunden am Schweinebrunnen und suchte Gespräche rund um das Thema Verkehrssicherheit. Ziel der Aktion war es, die Besucherinnen und Besucher insbesondere in der Vorweihnachtszeit für die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr, Ablenkung und mangelnder Rücksichtnahme zu sensibilisieren. Neben Informationsmaterialien und Präventionstipps verteilten die Fachberaterinnen und -berater rund 160 Wunderkerzen und 100 Infoblätter mit Hinweisen zu einem sicheren Verhalten im Straßenverkehr.

Die Resonanz auf die Aktion fiel durchweg positiv aus. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen und äußerten großes Interesse an den Themen der Verkehrsunfallprävention.

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke wertet die Aktion als vollen Erfolg. Das große Interesse und die positive Rückmeldung zeigen, dass Präventionsarbeit im direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet.

