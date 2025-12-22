Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Container fingen Feuer

Minden (ots)

(FW) Zu Bränden eines Müll- und eines Altkleidercontainers kam es am Sonntagabend in Minden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer mutmaßlich beteiligten Gruppe Jugendlicher.

Im Wilmersdorfer Weg bemerkten Anwohner gegen 17:40 Uhr zunächst einen qualmenden Müllcontainer auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses und riefen den Notruf der Feuerwehr. Zusätzlich wurde die Polizei informiert. Diese stellte während des Einsatzes einen weiteren brennenden Altkleidercontainer an der Einmündung Wilmersdorfer Weg und Hubertusstraße fest. Die Feuerwehr konnte beide Brände erfolgreich löschen.

Während der Sachverhaltsaufnahme konnte eine Zeugin zu Protokoll geben, dass sie vier Jugendliche zur Tatzeit an dem Müllcontainer beobachtet habe. Diese seien dann zügig in unbekannte Richtung weggelaufen. Die eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Gegenüber den Beamten beschrieb die Zeugin die Jugendlichen als männlich und einem geschätzten Alter von 16-18 Jahren. Drei von ihnen seien dunkel gekleidet gewesen. Eine Person habe eine helle Jacke und weiße Turnschuhe getragen und eine stämmige Statur gehabt.

Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen oder den verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten die Ermittler der Polizei unter 0571-88660 zu kontaktieren.

