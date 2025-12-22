Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Fahrer verunfallt bei Polizeikontrolle

Porta-Westfalica, Minden (ots)

(FW) Am Sonntagabend wurde der Polizei gegen 19:50 Uhr von einem Zeugen ein augenscheinlich alkoholisierter Rollerfahrer auf der Portastraße gemeldet.

Direkt beim Verlassen der Wache Porta fiel den Einsatzkräften der beschriebene Zweiradfahrer im dortigen Kreisverkehr auf. Daraufhin gaben die Beamten ihm auf der Portastraße in Richtung Barkhausen Anhaltezeichen. Als der Mindener sein Fahrzeug an der Einmündung "Unterm Willen" auf den rechtsseitigen Gehweg lenken wollte, kam es zu einem Sturz. Der Roller wurde hierbei beschädigt, der 31-Jährige aber glücklicherweise nicht verletzt. Das Sturzgeschehen wurde von der Polizei als Verkehrsunfall aufgenommen.

Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellten die Ordnungshüter bei dem Fahrer Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Dies bestätigte sich in einem durchgeführten Atemalkoholtest. Auch ein Drogenvortest brachte ein positives Ergebnis. In der Folge wurde der Mindener mit auf die örtliche Polizeiwache gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass der Rollerfahrer keinen Führerschein besaß. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell