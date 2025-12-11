Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hohe Beute bei Kellereinbruch

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Erfurt. Die Täter begaben sich in den Kellerbereich des Hauses und stahlen Werkzeug, eine Drohne, einen Monitor sowieso eine Spielekonsole im Gesamtwert von etwa 4.400 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell