PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hohe Beute bei Kellereinbruch

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Erfurt. Die Täter begaben sich in den Kellerbereich des Hauses und stahlen Werkzeug, eine Drohne, einen Monitor sowieso eine Spielekonsole im Gesamtwert von etwa 4.400 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 14:38

    LPI-EF: Unbekannte beschädigen Skulptur

    Sömmerda (ots) - In Sömmerda beschädigten Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Skulptur. Die unbekannten Täter brachten ein Sprengmittel an dem Kunstwerk im Sömmerdaer Stadtpark an. Durch die anschließende Detonation entstanden Beschädigungen im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. (SO) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:38

    LPI-EF: Polizisten beschlagnahmen einen Schlagring

    Erfurt (ots) - Mittwochabend beschlagnahmte die Polizei in Erfurt einen Schlagring. Ein 39-jähriger polizeibekannter Mann war gegen 21:30 Uhr auf der Magdeburger Allee unterwegs gewesen. Er führte den als verbotene Waffe klassifizierten Gegenstand zugriffsbereit in seiner Hosentasche. Die Polizei beschlagnahmte den bei einer Durchsuchung aufgefundenen Schlagring und leitete ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:37

    LPI-EF: Zwei Einbrüche in Erfurter Wohnungen

    Erfurt (ots) - Am Mittwoch brachen Diebe in eine Doppelhaushälfte in Erfurt ein. Die unbekannten Täter verschafften sich im Tatzeitraum von 07:00 Uhr bis 12:20 Uhr mit Gewalt Zutritt in das Haus im Heinrich-Hübschmann-Ring. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Ob die Täter nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren