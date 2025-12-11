Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Hohe Beute bei Kellereinbruch
Erfurt (ots)
In den vergangenen Tagen verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Erfurt. Die Täter begaben sich in den Kellerbereich des Hauses und stahlen Werkzeug, eine Drohne, einen Monitor sowieso eine Spielekonsole im Gesamtwert von etwa 4.400 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell