Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten beschlagnahmen einen Schlagring

Erfurt (ots)

Mittwochabend beschlagnahmte die Polizei in Erfurt einen Schlagring. Ein 39-jähriger polizeibekannter Mann war gegen 21:30 Uhr auf der Magdeburger Allee unterwegs gewesen. Er führte den als verbotene Waffe klassifizierten Gegenstand zugriffsbereit in seiner Hosentasche. Die Polizei beschlagnahmte den bei einer Durchsuchung aufgefundenen Schlagring und leitete ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Das Waffengesetz sieht für diesen Verstoß eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

