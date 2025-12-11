Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Einbrüche in Erfurter Wohnungen

Erfurt (ots)

Am Mittwoch brachen Diebe in eine Doppelhaushälfte in Erfurt ein. Die unbekannten Täter verschafften sich im Tatzeitraum von 07:00 Uhr bis 12:20 Uhr mit Gewalt Zutritt in das Haus im Heinrich-Hübschmann-Ring. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Ob die Täter nicht fündig wurden oder bei ihrem Diebeszug gestört wurden ist nicht bekannt. Zu einem weiteren Einbruch kam es gestern in der Friedrich-Engels-Straße. Im Laufe des Tages brachen Unbekannte über die Balkontür in eine Wohnung ein und stahlen eine Münzsammlung im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte in beiden Fällen Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

