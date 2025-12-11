Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unbekannte beschädigen Skulptur
Sömmerda (ots)
In Sömmerda beschädigten Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Skulptur. Die unbekannten Täter brachten ein Sprengmittel an dem Kunstwerk im Sömmerdaer Stadtpark an. Durch die anschließende Detonation entstanden Beschädigungen im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. (SO)
