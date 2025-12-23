Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen: Zahlreiche Tempoverstöße und ein Fahrer unter Drogeneinfluss

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(FW) Am Freitag und am darauffolgenden Montag führten Beamte der Polizei Minden-Lübbecke in mehreren Kommunen des Mühlenkreises Geschwindigkeitskontrollen durch.

Ergebnisse der Kontrolle am Freitag:

Im Rahmen der Messungen an verschiedenen Örtlichkeiten in Bad Oeynhausen, Porta Westfalica, Minden und Petershagen wurden insgesamt 114 Verstöße festgestellt.

In Porta Westfalica wurde eine Mercedes-Fahrerin an der Freiherr-Vom-Stein-Straße mit 118 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. In Minden registrierten die Beamten an der Bremer Straße eine BMW-Fahrerin mit 141 km/h bei erlaubten 70 km/h. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, sowie zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Besonderes Augenmerk erregte zudem ein 61-jähriger MINI-Fahrer aus Bad Oeynhausen, der mehrfach an einer Messstelle vorbeifuhr, hupte und gestikulierte. Eine anschließende Kontrolle ergab, dass er mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Darüber hinaus wurde in einem Fall eine weitere Strafanzeige wegen des Führens eines Elektrokleinstfahrzeugs gegen einen Verkehrsteilnehmer ohne Pflichtversicherung eingeleitet.

Ergebnisse der Kontrolle am Montag:

Auch zu Wochenbeginn überprüften Einsatzkräfte an mehreren Stellen entlang der B239 in Rahden und Espelkamp die gefahrenen Geschwindigkeiten. In Summe wurden 54 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

In Rahden-Kleinendorf wurde ein Pkw-Fahrer mit Tempo 115 bei erlaubten 70 gemessen. Ihn erwarten zwei Punkte, 320 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot. Ergänzend ahndeten die Gesetzeshüter an den Kontrollstellen 17 weitere Verstöße.

