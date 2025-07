Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trio stiehlt Zigaretten

Erfurt (ots)

Drei Ladendiebe entwendeten am Montagnachmittag in einem Supermarkt in der Nordhäuser Straße eine größere Menge Tabakwaren. Gegen 16:30 Uhr begaben sich die Männer gezielt zum Zigarettenregal und steckten mehrere Schachteln in ihre Taschen. Ein Ladendetektiv wurde auf das Geschehen aufmerksam und sprach die Männer an. Einer der Täter flüchtete daraufhin mit der Beute im Wert von etwa 200 Euro. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden festgehalten und der Polizei übergeben. Gegen alle drei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell