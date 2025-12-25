Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Rahden-Tonnenheide (ots)

Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam es in den Mittagsstunden auf der Kreuzung Mindener Postweg (L802)/Daukuhle zu einem schweren Verkehrsunfall. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse befuhr ein 66-Jähriger aus Espelkamp mit seinem Ford die Straße Daukuhle in westliche Richtung. Auf der Kreuzung Mindener Postweg/Daukuhle kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw Seat einer 36-Jährigen aus Rahden, welche die Straße Mindener Postweg in südliche Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw Seat gegen einen Straßenbaum geschleudert. Zum Unfallzeitpunkt war der Pkw Ford mit zwei Fahrzeuginsassen besetzt. Der Fahrzeugführer wurde schwer- die Beifahrerin leicht verletzt. Der Seat war mit drei Fahrzeuginsassen besetzt. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt - ihr Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer, ein 7-jähriges Kind, wurde nur leicht verletzt. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lübbecke bzw. Minden verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht bei den Verletzten keine Lebensgefahr. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Neben den Kräften von Rettungsdienst und Polizei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell