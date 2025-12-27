PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Weihnachtsbaum fängt Feuer - Einfamilienhaus unbewohnbar

Lübbecke (ots)

(BT) Ein brennender Weihnachtsbaum hat am Heiligabend ein Einfamilienhaus im Lübbecker Ortsteil Blasheim vorübergehend unbewohnbar gemacht. Eine Person wurde leicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatte gegen 19 Uhr eine echte Kerze den Tannenbaum im Wohnzimmer des Hauses an der Mehner Masch in Brand gesetzt. Dem 50-jährigen Hausbewohner gelang es das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Hierbei erlitt er jedoch mutmaßlich eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zwecks weiteren Untersuchungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Die übrigen Bewohner, eine 46-jährige Mutter sowie zwei Kinder im Alter von 11 und 16 Jahren, blieben unverletzt.

Zwar beschränkte sich das Feuer durch das schnelle Eingreifen des Hausbewohners auf den Tannenbaum. Durch die starke Rauchentwicklung bleibt das Haus aber vorerst unbewohnbar. Zudem splitterte durch die große Hitze des Feuers eine größere Fensterscheibe.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke

