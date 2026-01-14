Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Lagerhalle in Sarstedt

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) Am Mittwochmorgen (14.01.2026) ist es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand einer Lagerhalle im Sarstedter Dachsteinweg gekommen.

Die Meldung hierzu erreichte die Polizei um 06:49 Uhr durch die Berufsfeuerwehr. Der Brand wurde von etwa 100 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Sarstedt sowie umliegender Ortschaften gelöscht.

Vorliegenden Informationen zufolge wurde das betroffene Objekt bislang von einem Dachdeckerbetrieb genutzt.

Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Ursache des Feuers eingeleitet. Diese dauern an.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann momentan nicht genau beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell