POL-HI: Illegale Müllentsorgung am Duinger Bruchsee

Hildesheim (ots)

Duingen (neu) - Am 14.01.2026, gegen 11:00 Uhr, wurde der Polizei Alfeld eine illegale Müllentsorgung auf dem Parkplatz am Duinger Bruchsee gemeldet. In den Müllsäcken befanden sich Bauschutt und diverse Lebensmittelverpackungen. Außerdem lagen dort eine Spülmaschine, Küchenschränke und eine Dunstabzugshaube.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zur Herkunft der Abfälle geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der 05181/8073-0.

