Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Holle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (lud)

Am 15.01.2026, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es in Marktstraße in Höhe der Hausnummer 29 in 31188 Holle zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren bzw. Ein- oder Ausparken mit dem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Taigo des Geschädigten zusammen. An dem VW Taigo entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell