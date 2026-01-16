Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autos kollidieren bei Verkehrsunfall in der Schützenwiese

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Gegenüber der Hildesheimer Polizeidienststelle kam es heute Morgen (16.01.2026) gegen 08:50 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Verletzt wurde niemand. Eines der beteiligten Autos löste vorliegenden Informationen zufolge einen sogenannten "eCall" (emergency call) aus, weswegen zunächst mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr alarmiert worden sind und Richtung Unfallort ausrückten.

Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 35-Jährige aus Hildesheim die Schützenwiese mit einem VW Touareg in Richtung Alfelder Straße und beabsichtigte, in Höhe des Polizeigebäudes nach links in die Dinklarstraße abzubiegen. Ein auf dem Geradeausfahrstreifen der Schützenwiese in Richtung Bundesstraße 1 befindlicher Lkw-Fahrer ließ sie aufgrund stockenden Verkehrs auf seiner Fahrspur passieren. Zur selben Zeit befuhr ein 41-jähriger Mann aus Hildesheim mit einem VW Passat den rechten Fahrstreifen/Rechtsabbiegerstreifen der Schützenwiese in Richtung B 1. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens kann momentan nicht beziffert werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen in Richtung Bundesstraße 1 gesperrt. Der nachfolgende Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 09:45 Uhr war die Unfallaufnahme beendet.

