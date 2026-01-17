Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verfolgungsfahrt auf der BAB 7 und B6 mit Ende in Wendhausen

Hildesheim (ots)

BAB 7 (vol) - Am 17.01.2026, um 16:59 Uhr, befuhren Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel. Auf Höhe der Rastanlage Hildesheimer-Börde, Gemarkung der Stadt Bad Salzdetfurth, beabsichtigten sie einen PKW Audi A4 zu kontrollieren und gaben diesem Anhaltesignale. Der Fahrzeugführer, ein 40-jähriger Mann aus Hildesheim, hatte jedoch andere Pläne und beschleunigte das Auto auf knapp 200 km/h, um der Polizei zu entkommen. An der Anschlussstelle Derneburg/Salzgitter verließ er die Autobahn und flüchtete über die B6 in Richtung Heersum. Auf der Bundesstraße fuhr er weiterhin mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit von zweitweise 170 km/h und überholte mehrfach trotz Gegenverkehr, so dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. In der Ortschaft Wendhausen schaltete er das Licht am Fahrzeug aus und versuchte durch die engen Straßen zu entkommen. In der Straße Ilsenkamp, am Rande des Ortes, stieg er aus dem PKW aus und rannte über mehrere Äcker davon. Nach einigen Minuten fußläufiger Flucht wurde er von einem verfolgenden Polizeibeamten eingeholt und schließlich festgenommen. Da der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist, erwarten ihn nun Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Straßenverkehrsgefährdung unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dem Hildesheimer wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Zeugen, welche während der Überholmanöver des Flüchtigen ausweichen mussten, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Hildesheim zu melden.

