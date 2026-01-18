Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Sieben Leichtverletzte durch Pfefferspraynutzung in Bar

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Friesenstr. (ali) Am Sonntagmorgen, den 18.01.26 gegen 03:25 Uhr kommt es zu einem Einsatz für die Polizei in einer Bar in der Friesenstr. Hier habe eine Person mit Pfefferspray um sich gesprüht. Die daraufhin eintreffenden Funkstreifenwagenbesatzungen stellen vor Ort sieben Opfer fest, die sich in der Bar aufgehalten haben und nun über Atemnot klagen. Eine unmittelbare medizinische Versorgung ist bei keinem der Opfer erforderlich und gewünscht. Den flüchtenden Verursacher konnte der Barbetreiber mit weiteren Gästen verfolgen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ersten Ermittlungen zur Folge hat der 26-jährige Hildesheim unter nicht nur geringem Alkoholeinfluss aus bisher nicht ersichtlichen Gründen, ungezielt das Pfefferspray freigesetzt, um dessen Wirkung zu testen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

