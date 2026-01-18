PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: A7 bei Seesen nach Unfall kurz gesperrt

Hildesheim (ots)

Seesen:

Am 17.01.2026, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der BAB 7 bei Seesen in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall, der zu einer einstündigen Vollsperrung und einem Stau führte. Ausgelöst wurde der Unfall durch einen Sattelzug eines 69-jährigen aus dem europäischen Ausland, der vom Hauptfahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Eine dort befindliche 56-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Hildesheim musste - um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden - nach links auf den linken Fahrstreifen ausweichen; dort kam es dann jedoch zur Kollision mit einem 32-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Göppingen. Durch die Kollision wurde der ausweichende Pkw gegen die Betonmittelschutzwand und dann gegen den Sattelzug geschleudert. Die beiden Pkw blieben auf dem linken und mittleren Fahrstreifen liegen. Verletzt wurde niemand; der Sachschaden betrug ca. 25000EUR. Eingesetzt waren neben der Polizei die FF Seesen und 2 RTW aus dem Landkreis Goslar sowie Via Niedersachsen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

