Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße

Wohnungseinbruchdiebstahl

Coesfeld (ots)

Schmuck erbeuteten Einbrecher, die sich durch das Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Borkener Straße in Coesfeld verschafften. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Ob noch mehr entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der Einbruch fand in der Zeit vom 27.12.2025 (10.30 Uhr) bis 01.01.2026 (11.45 Uhr) statt.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell