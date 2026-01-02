POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße
Wohnungseinbruchdiebstahl
Coesfeld (ots)
Schmuck erbeuteten Einbrecher, die sich durch das Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Borkener Straße in Coesfeld verschafften. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Ob noch mehr entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der Einbruch fand in der Zeit vom 27.12.2025 (10.30 Uhr) bis 01.01.2026 (11.45 Uhr) statt.
Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell