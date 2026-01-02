POL-COE: Coesfeld, Hengtestraße
Einbruch in Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter drangen am 31.12.2025, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Coesfeld auf der Hengtestraße ein. In das Haus gelangten sie durch einen unverschlossene Terassentür. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zu möglichem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.
