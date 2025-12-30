Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gartenstraße/Jugendliche ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter unterwegs

Coesfeld (ots)

An zwei Polizeibeamten, die auf ihrer Streifenfahrt die Gartenstraße befuhren, fuhr eine 15-jährige Sendenerin auf einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) vorbei. Da die Jugendliche eine zweite Person auf den Scooter beförderte, was auf diesen Fahrzeugen nicht zulässig ist, hielten die Beamten sie zu einer Kontrolle an.

Dabei stellten sie fest, dass zudem das Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug fehlte und auch tatsächlich kein Versicherungsschutz bestand. Da außerdem weder durch die 15-Jährige, noch durch ihre Eltern ein Eigentumsnachweis für den Scooter erbracht werden konnte, stellten die Beamten diesen bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sicher.

Die Jugendliche erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Da ihre Mutter angab, Halterin des Fahrzeugs zu sein, muss auch diese sich einem entsprechenden Strafverfahren stellen.

