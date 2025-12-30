PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gartenstraße/Jugendliche ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter unterwegs

Coesfeld (ots)

An zwei Polizeibeamten, die auf ihrer Streifenfahrt die Gartenstraße befuhren, fuhr eine 15-jährige Sendenerin auf einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) vorbei. Da die Jugendliche eine zweite Person auf den Scooter beförderte, was auf diesen Fahrzeugen nicht zulässig ist, hielten die Beamten sie zu einer Kontrolle an.

Dabei stellten sie fest, dass zudem das Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug fehlte und auch tatsächlich kein Versicherungsschutz bestand. Da außerdem weder durch die 15-Jährige, noch durch ihre Eltern ein Eigentumsnachweis für den Scooter erbracht werden konnte, stellten die Beamten diesen bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sicher.

Die Jugendliche erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Da ihre Mutter angab, Halterin des Fahrzeugs zu sein, muss auch diese sich einem entsprechenden Strafverfahren stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 11:46

    POL-COE: Dülmen, Eschstraße/Einbrecher erfolglos

    Coesfeld (ots) - Keinen Erfolg hatten Einbrecher an der Eschstraße. Am Montag (29.12.) brachen sie zwischen 13.50 Uhr und 21.15 Uhr ein Gartentor auf und hebelten an einer Terrassentür, die dem Aufbruchversuch jedoch standhielt. So gelangten die Täter nicht ins Haus und flüchteten schließlich ohne Beute. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:40

    POL-COE: Coesfeld, Hengtestraße/Wohnungseinbruch

    Coesfeld (ots) - In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses brachen Unbekannte an der Hengtestraße ein. Am Montag (29.12.) zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung nach Beute. Sie entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, ehe sie den Tatort durch eine Terrassentür wieder verließen. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugenhinweise nimmt ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:32

    POL-COE: Ascheberg, Rheinsbergring, Dieningholt/Einbrüche

    Coesfeld (ots) - Aktuell kam es in Ascheberg zu zwei Einbrüchen. An einem Wohnhaus am Rheinsbergring hebelten Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag (29.12.), 12.00 Uhr und Dienstag (30.12.), 09.00 eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume auf der Suche nach Beute, ehe sie in unbekannte Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren