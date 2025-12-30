Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Eschstraße/Einbrecher erfolglos

Coesfeld (ots)

Keinen Erfolg hatten Einbrecher an der Eschstraße. Am Montag (29.12.) brachen sie zwischen 13.50 Uhr und 21.15 Uhr ein Gartentor auf und hebelten an einer Terrassentür, die dem Aufbruchversuch jedoch standhielt. So gelangten die Täter nicht ins Haus und flüchteten schließlich ohne Beute. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

