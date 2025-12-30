PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Eschstraße/Einbrecher erfolglos

Coesfeld (ots)

Keinen Erfolg hatten Einbrecher an der Eschstraße. Am Montag (29.12.) brachen sie zwischen 13.50 Uhr und 21.15 Uhr ein Gartentor auf und hebelten an einer Terrassentür, die dem Aufbruchversuch jedoch standhielt. So gelangten die Täter nicht ins Haus und flüchteten schließlich ohne Beute. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

