Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hengtestraße/Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses brachen Unbekannte an der Hengtestraße ein. Am Montag (29.12.) zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung nach Beute. Sie entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, ehe sie den Tatort durch eine Terrassentür wieder verließen.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Rufnummer 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell