Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Rheinsbergring, Dieningholt/Einbrüche

Coesfeld (ots)

Aktuell kam es in Ascheberg zu zwei Einbrüchen.

An einem Wohnhaus am Rheinsbergring hebelten Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag (29.12.), 12.00 Uhr und Dienstag (30.12.), 09.00 eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume auf der Suche nach Beute, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Zwischen Samstag (20.12.) und Montag (29.12.) drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Straße Dieningholt ein. Zunächst verschafften sie sich Zutritt zum nicht frei zugänglichen Garten und hebelten an einer Kellertür. Schließlich gelang ihnen der Zugang über ein Fenster, welches aufgehebelt werden konnte. Im Haus durchsuchten sie diverse Räume und Möbel, ehe sie unerkannt flüchteten. Auch hier ist noch unklar, was entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei konnte in beiden Fällen Spuren sichern und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02591-7930.

