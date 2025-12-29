PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Markt/Skigondel auf Weihnachtsmarkt beschädigt - Zeugen gesucht

POL-COE: Dülmen, Markt/Skigondel auf Weihnachtsmarkt beschädigt - Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Die Kabine einer Ski-Seilbahn, die zu Dekorationszwecken auf dem Dülmener Weihnachtsmarkt vor der Eisbahn aufgestellt ist, wurde durch bislang unbekannte Tatverdächtige umgeworfen und dabei beschädigt. Die Tat ereignete sich am Samstag (27.12.) zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr. Eine Passantin teilte einem Mitarbeiter der Eisbahn mit, dass es sich bei den Tatverdächtigen um eine Gruppe Jugendlicher handeln solle.

Diese Zeugin wird dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden. Auch Hinweise weiterer Zeugen werden dort entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 12:40

    POL-COE: Dülmen, Leuster Weg/Einbrecher entwenden Schlüsseltresor aus Grundschule

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in die Grundschule am Leuster Weg ein. Im Zeitraum zwischen Dienstag (23.12.) und Montag (29.12.) hebelten sie eine Tür auf und brachen anschließend eine weitere Innentür zum Hausmeisterbüro auf. Dieses durchsuchten die Tatverdächtigen und entwendeten einen Schlüsseltresor, in dem andere Schlüssel für ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 12:24

    POL-COE: Dülmen, Hüttenweg / Randalierer verletzt Polizisten

    Coesfeld (ots) - Am 27.12.2025, gegen 22.00 Uhr, randalierte ein 38-jähriger Dülmener mit marokkanischer Staatsbürgerschaft vor einer Tankstelle auf dem Hüttenweg in Dülmen. Er kippte den Müllcontainer um und verteilte dessen Inhalt auf dem Gelände und der Fahrbahn. Die eingesetzten Polizisten trafen den Randalierer auf dem Boden liegend in einem nahegelegenen Park an. Beim Ansprechen zeigte er sofort aggressives ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren