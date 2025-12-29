Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Markt/Skigondel auf Weihnachtsmarkt beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Die Kabine einer Ski-Seilbahn, die zu Dekorationszwecken auf dem Dülmener Weihnachtsmarkt vor der Eisbahn aufgestellt ist, wurde durch bislang unbekannte Tatverdächtige umgeworfen und dabei beschädigt. Die Tat ereignete sich am Samstag (27.12.) zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr. Eine Passantin teilte einem Mitarbeiter der Eisbahn mit, dass es sich bei den Tatverdächtigen um eine Gruppe Jugendlicher handeln solle.

Diese Zeugin wird dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden. Auch Hinweise weiterer Zeugen werden dort entgegen genommen.

