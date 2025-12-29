PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Leuster Weg/Einbrecher entwenden Schlüsseltresor aus Grundschule

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in die Grundschule am Leuster Weg ein. Im Zeitraum zwischen Dienstag (23.12.) und Montag (29.12.) hebelten sie eine Tür auf und brachen anschließend eine weitere Innentür zum Hausmeisterbüro auf. Dieses durchsuchten die Tatverdächtigen und entwendeten einen Schlüsseltresor, in dem andere Schlüssel für das Schulgebäude aufbewahrt werden. Weiteres Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

