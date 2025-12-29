PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg
Randalierer verletzt Polizisten

Coesfeld (ots)

Am 27.12.2025, gegen 22.00 Uhr, randalierte ein 38-jähriger Dülmener mit marokkanischer Staatsbürgerschaft vor einer Tankstelle auf dem Hüttenweg in Dülmen. Er kippte den Müllcontainer um und verteilte dessen Inhalt auf dem Gelände und der Fahrbahn. Die eingesetzten Polizisten trafen den Randalierer auf dem Boden liegend in einem nahegelegenen Park an. Beim Ansprechen zeigte er sofort aggressives Verhalten, griff nach dem Fuß eines Beamten und wollte diesen zu Fall bringen. Der Polizist konnte sich jedoch aus dem Griff befreien. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Hiergegen sperrte er sich, versuchte die Beamten zu beißen, schlug um sich und trat nach ihnen. Einen der eingesetzten Polizisten traf er mit einem Tritt am Knie, wodurch dieser leicht verletzt wurde, aber dienstfähig blieb.

Während des gesamten Einsatzes beleidigte er die Beamten fortwährend.

Im Gewahrsam der Polizeiwache Dülmen randalierte der 38-Jährige weiter. Er urinierte auf den Zellenboden, trat und schlug massiv gegen die Zellentür und das Zellenfenster. Er versuchte seine Decke zu zerreißen und die Matratze zu beschädigen. Diese wurden ihm daraufhin abgenommen. Bei den Kontrollgängen beleidigte er die Beamten weiterhin. Augenscheinlich stand er unter dem Einfluss von Alkohol, einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte er jedoch.

Eine Richterin erschien am nächsten Morgen auf der Polizeiwache und verschaffte sich ein Bild der Situation. Sie ordnete an, den 38-jährigen zunächst weiterhin in Gewahrsam zu halten. Im Laufe des Tages beruhigte er sich und konnte gegen 17 Uhr entlassen werden. Den Mann erwartet ein Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:40

    POL-COE: Coesfeld, Kiefernweg/Diebe kommen durch Terrassentür

    Coesfeld (ots) - Die Terrassentür eines Einfamilienhauses hebelten unbekannte Tatverdächtige zwischen Samstag (27.12.), 18.00 Uhr und Sonntag (28.12.), 10.15 Uhr auf. Sie durchsuchten diverse Räume und Möbelstücke, ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:31

    POL-COE: Coesfeld, Thors Hagen/Einbrecher hebeln Fenster auf

    Coesfeld (ots) - Verdächtige Geräusche hörte ein Zeuge, der sich im Obergeschoss eines Einfamilienhauses aufhielt, am 27.12. gegen 17.50 Uhr aus dem Erdgeschoss. Er sah nach und entdeckte neben einem verschobenen Regal auch ein aufgehebeltes Fenster, zudem war ein Schlafzimmer im Erdgeschoss offensichtlich durchwühlt worden. Personen waren keine mehr vor Ort. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren