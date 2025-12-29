Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg

Randalierer verletzt Polizisten

Coesfeld (ots)

Am 27.12.2025, gegen 22.00 Uhr, randalierte ein 38-jähriger Dülmener mit marokkanischer Staatsbürgerschaft vor einer Tankstelle auf dem Hüttenweg in Dülmen. Er kippte den Müllcontainer um und verteilte dessen Inhalt auf dem Gelände und der Fahrbahn. Die eingesetzten Polizisten trafen den Randalierer auf dem Boden liegend in einem nahegelegenen Park an. Beim Ansprechen zeigte er sofort aggressives Verhalten, griff nach dem Fuß eines Beamten und wollte diesen zu Fall bringen. Der Polizist konnte sich jedoch aus dem Griff befreien. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Hiergegen sperrte er sich, versuchte die Beamten zu beißen, schlug um sich und trat nach ihnen. Einen der eingesetzten Polizisten traf er mit einem Tritt am Knie, wodurch dieser leicht verletzt wurde, aber dienstfähig blieb.

Während des gesamten Einsatzes beleidigte er die Beamten fortwährend.

Im Gewahrsam der Polizeiwache Dülmen randalierte der 38-Jährige weiter. Er urinierte auf den Zellenboden, trat und schlug massiv gegen die Zellentür und das Zellenfenster. Er versuchte seine Decke zu zerreißen und die Matratze zu beschädigen. Diese wurden ihm daraufhin abgenommen. Bei den Kontrollgängen beleidigte er die Beamten weiterhin. Augenscheinlich stand er unter dem Einfluss von Alkohol, einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte er jedoch.

Eine Richterin erschien am nächsten Morgen auf der Polizeiwache und verschaffte sich ein Bild der Situation. Sie ordnete an, den 38-jährigen zunächst weiterhin in Gewahrsam zu halten. Im Laufe des Tages beruhigte er sich und konnte gegen 17 Uhr entlassen werden. Den Mann erwartet ein Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

