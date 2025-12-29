Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Diebstahl von Feuerwerk gescheitert

Coesfeld (ots)

Offenbar auf Feuerwerk hatten es unbekannte Einbrecher in Dülmen abgesehen. Zwischen Mittwoch (24.12.), 14.00 Uhr und Samstag (27.12.), 07.00 Uhr versuchten sie, durch eine Sprengladung das Schloss eines Containers zu öffnen, der auf dem Parkplatz eines Discountermarktes abgestellt war. Der Container enthielt Feuerwerkskörper, die zum Verkauf ab Montag (29.12.) bestimmt sind. Das Schloss hielt dem Einbruchsversuch stand, der Container wurde lediglich leicht beschädigt. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

