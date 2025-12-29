Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße

Feuerwerkskörper aus Container entwendet

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 24.12.2025 bis 27.12.2025 in einen Container mit Feuerwerkskörpern ein und entwendeten diese fast vollständig. Lediglich ein paar Kartons ließen die Täter zurück. Der Container stand auf einem Parkplatz auf der Appelhülsener Straße in Nottuln und gehörte zu dem dortigen Discounter. Der Container war mit einem großen Metallschloss gesichert. Dieses wurde augenscheinlich ebenfalls entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

