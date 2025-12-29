Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, An der Steveraue

Einbruch in Transporter

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 22.12.202 (00.00 Uhr) bis 23.12.2025 (23.50 Uhr) durch das Einschlagen der Heckscheibe in einen Transporter ein. Dieser parkte auf der Straße An der Steveraue in Senden. Ob sie etwas aus dem Laderaum entwendeten ist noch unklar, da der Verantwortliche zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht anwesend war.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell