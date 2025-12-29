Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Glätteunfälle unter der Beteiligung von Fahrradfahrerinnen

Coesfeld (ots)

Am Freitagabend (27.12.2025) kam es im Kreis Coesfeld zu mindestens drei Glätteunfällen mit Fahrradfahrerinnen.

Gegen 19.30 Uhr stürzte eine 51-jährige Lüdinghauserin auf der Mühlenstraße in Lüdinghausen. Sie verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrrad und verletzte sich leicht.

Um 21.00 Uhr kam es in Dülmen, Leuste, zu einem weiteren Unfall. Eine 25-jährige Dülmenerin stürzte auf einer Brücke aufgrund von Glatteis. Auch sie verletzte sich leicht.

Ein dritter Unfall, zu dem die Polizei gerufen wurde, ereignete sich gegen 21.30 Uhr in Senden auf der Droste-zu-Senden-Straße in Senden. Dort kam eine 28-jährige Düsseldorferin ohne Fremdbeteiligung zu Fall. Auch hier war Glätte der Grund des Sturzes. Sie erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Rettungswagen versorgten die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Die Polizei Coesfeld bittet alle Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht. Auch Radfahrer sollten die Geschwindigkeit den winterlichen Straßenverhältnissen anpassen. Rechnen Sie besonders auf Brücken und auf ländlichen Wegen oder anderen wenig befahrenen Straßen mit Glatteis.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell