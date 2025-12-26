POL-COE: Nottuln, Oststraße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
An der Oststraße wollten Unbekannte in ein Büro einbrechen. Zwischen 12.20 Uhr an Heiligabend (24.12.25) und 8.45 Uhr am Donnerstag (25.12.25) hebelten die Täter zunächst ein Zugangstor auf und beschädigten anschließend ein Fenster. Ins Innere gelangten sie nicht. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell