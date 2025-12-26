PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Oststraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

An der Oststraße wollten Unbekannte in ein Büro einbrechen. Zwischen 12.20 Uhr an Heiligabend (24.12.25) und 8.45 Uhr am Donnerstag (25.12.25) hebelten die Täter zunächst ein Zugangstor auf und beschädigten anschließend ein Fenster. Ins Innere gelangten sie nicht. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

