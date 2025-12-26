POL-COE: Coesfeld, Lette, Billweg/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind Heiligabend (24.12.25) in ein Haus am Billweg in Lette eingebrochen. Zwischen 13.30 Uhr und 23.15 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bisher nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
