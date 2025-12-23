POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Schwarzer VW ID.4 beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Netto-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Montag (22.12.25) einen schwarzen VW ID.4 beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
