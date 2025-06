Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (612) Tatverdächtiger nach bewaffnetem Überfall auf Bäckerei festgenommen

Erlangen (ots)

Ein zunächst unbekannter Mann überfiel am Donnerstagmorgen (12.06.2025) eine Bäckerei im Erlanger Stadtgebiet. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung einen 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er steht zudem im Verdacht, kurz zuvor in eine Gaststätte eingebrochen zu sein.

Ein zunächst Unbekannter betrat gegen 06:45 Uhr eine Bäckerei in der Luitpoldstraße. Nach einem kurzen Gespräch zog er ein Messer, bedrohte die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da die Mitarbeiterin ihm kein Geld übergab, verließ der Täter die Bäckerei und flüchtete in Richtung Drausnickstraße. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt veranlassten umgehend Fahndungsmaßnahmen und erhielten hierbei Unterstüzung durch Streifenbesatzungen benachbarter Dienststellen. Die Beamten stoppten wenige Zeit später in der Helene-Richter-Straße einen 21-jährigen Tatverdächtigen und nahmen diesen vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei Erlangen führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch und übernahm die weitere Sachbearbeitung. Im Laufe des Tages wurde den Beamten ein Einbruch in eine Gaststätte in der Friedrichstraße gemeldet. Ein zunächst Unbekannter hatte sich gegen 06:10 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft und ein elektronisches Gerät im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Als die Beamten im Zuge der ersten Ermittlungen Beweismittel auswerteten, erhärtete sich der Tatverdacht gegen den festgenommenen 21-Jährigen.

Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Erlangen zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl, weshalb der 21-Jährige schließlich in einer Fachklinik untergebracht wurde.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell