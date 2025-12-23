POL-COE: Nordkirchen, Bolland/ Einbruch
Coesfeld (ots)
An der Straße Bolland sind Unbekannte am Montag (22.12.25) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 15.30 Uhr und 21.45 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
