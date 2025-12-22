POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/ Kupferrohre gestohlen
Coesfeld (ots)
Am Niederstockumer Weg haben Unbekannte zwei Kupferfallrohre von einem Gebäude gestohlen, das sich auf einem Sportgelände befindet. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Sonntag (21.12.25) und 11 Uhr am Montag (22.12.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell