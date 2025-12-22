Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle/ Einbrüche

Einbrecher waren in Capelle an der Gorfeldstraße unterwegs. An der Rückseite einer Halle hebelten diese ein Fenster auf. Sie entwendeten eine Kettensäge und eine Motorflex. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Sonntag (21.12.25) und 7 Uhr am Montag (22.12.25).

An zwei Lagerhallen brachen Unbekannte die Türen auf, aus denen sie Elektrokabel und Messgeräte entwendeten. Die Tatzeit liegt hier zwischen 12 Uhr am Samstag (20.12.25) und 8.15 Uhr am Montag (22.12.25). Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

