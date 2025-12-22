POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Werner Straße/ Auto überschlägt sich
Coesfeld (ots)
Ein Auto hat sich am Samstag (20.12.25) auf der Werner Straße überschlagen. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 18-jährige Ukrainerin die Kreisstraße und kam aus bisher nicht bekannten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto schlug im Straßengraben auf und überschlug sich. Die Fahrerin und drei Insassen kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser.
