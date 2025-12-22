POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Schwarzer Peugeot 2008 beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Marktkauf-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag (20.12.25) einen schwarzen Peugeot 2008 beschädigt und fuhr anschließend weg. Die Unfallzeit liegt zwischen 15 Uhr und 17 Uhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
