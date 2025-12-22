POL-COE: Dülmen, Wierlings Esch/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Sonntag (21.12.25) das Fenster einer Firma am Wierlings Esch aufgebrochen. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr und 22.20 Uhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
