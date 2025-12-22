Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Jakobiberg/ Einbrecher festgenommen

Coesfeld (ots)

Der mutmaßliche Einbrecher aus der Ukraine erhielt noch durch den Bewohner die Möglichkeit, sich zu entfernen. Die Gelegenheit nahm der 50-Jährige am Samstag (20.12.25) aber nicht wahr. Zunächst versuchte der Tatverdächtige gegen 15.05 Uhr ein Fenster des Hauses am Jakobiberg aufzudrücken.

Das gelang ihm nicht, worauf der Mann das Fenster mit einem Schraubendreher aufhebeln wollte. Auch dabei scheiterte er. Der Bewohner bemerkte das jedoch. Dieser sprach den 50-Jährigen an und sagte ihm, dass er sich von dem Grundstück entfernen solle.

Statt das zu tun, ging er zur Hauseingangstür und versuchte, diese aufzuhebeln. Dies misslang ebenfalls. Jedoch hörte der Tatverdächtige auch dann nicht auf. Der Ukrainer kletterte auf das Dach des angebauten Terrassendaches, wo er wieder ein Fenster aufdrücken wollte. Zwischenzeitlich hatte der Bewohner die Polizei gerufen. Bei Eintreffen der Beamten befand sich der Beschuldigte noch auf dem Dach des Wintergartens.

Die Polizisten nahmen den Mann fest. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell