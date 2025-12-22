Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Osthellen/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Zeugen meldeten am Freitag (19.12.25) ein Auto mit laufendem Motor an einer Straße in Osthellen sowie einen schlafenden Fahrer. Gegen 20.55 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung ein. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief bei dem 23-jährigen Billerbecker mit rund 1,8 Promille positiv. Er musste mit zur Wache, wollte sich aber durch Weglaufen der polizeilichen Maßnahmen entziehen. Die Polizisten brachten den Mann zu Boden, wobei er Widerstand leistete. Auch bei der Entnahme der Blutprobe durch einen Arzt verhielt sich der Billerbecker unkooperativ. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten Strafverfahren ein.

