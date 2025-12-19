PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Rosenstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Durch Aufbrechen der Eingangstür gelangten Unbekannte am Donnerstag (18.12.25) in ein Haus an der Rosenstraße, während die Bewohnerin zu Hause war. Als die Einbrecher das bemerkten, flüchteten diese. Die Tatzeit liegt zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr.

Die Frau beobachtete zuvor einen Mann mit "nichtdeutscher" Herkunft. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Haustür sah sie zudem ein dunkles Auto mit Bochumer Kennzeichen wegfahren.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

