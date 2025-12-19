POL-COE: Dülmen, An der Weberei/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Ein Auto und ein Pedelecfahrer kollidierten am Donnerstag (18.12.25) an der L580. Gegen 17 Uhr befuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Billerbeck die Landstraße in Fahrtrichtung Rorup. Er beabsichtigte, nach rechts auf die K52 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Billerbecker, der auf einem Pedelec auf dem Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Billerbeck unterwegs war. Mit einem ...

