POL-COE: Dülmen, An der Weberei/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben versucht, ein Büro eines Jugendzentrums an der Straße An der Weberei einzudringen. Eine dortige Bürotür wies Hebelmarken auf. Die Tatzeit liegt zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch (17.12.25) und 12.50 Uhr am Donnerstag (18.12.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
