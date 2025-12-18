Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Gottlieb-Daimler-Straße/Zu schnell und unter dem Einfluss von Cannabis

Coesfeld (ots)

Polizeibeamte stoppten in Olfen einen Mann, der wesentlich zu schnell in einem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs war. Statt der erlaubten Schrittgeschwindigkeit fuhr der Mann mit seinem Opel Transporter etwa 30 km/h. Beim Öffnen der Fahrertür schlug den Beamten deutlicher Cannabisgeruch entgegen. Im Rahmen der Kontrolle räumte der 48-jährige Lüdinghauser sowohl den Geschwindigkeitsverstoß, als auch den Konsum von Cannabis vor der Fahrt ein. In der Polizeiwache Lüdinghausen wurde ihm eine Blutprobe entnommen, nun erwartet in ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

