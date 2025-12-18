POL-COE: Olfen, Schafhorst/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Mittwoch (17.12.25) in ein Haus an der Straße Schafhorst eingebrochen. Zwischen 9.45 Uhr und 14.50 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell